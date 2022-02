Насколько эффективен иммунитет от коронавируса перед «Омикроном» – ответ ученых

https://racurs.ua/n167094-naskolko-effektiven-immunitet-ot-koronavirusa-pered-omikronom-otvet-uchenyh.html

Ракурс

Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. Ученые тем временем исследовали мощность иммунитета от коронавируса перед штаммом «Омикрон».

Выяснилось, что природная иммунная реакция эффективна против заражения «Омикроном» только на 56%, а против заражения «Дельтой» — на 92%. Исследование опубликовали в The New England Journal of Medicine.

Ученые из Катара проанализировали национальную базу данных по COVID-19 с начала пандемии.

Природный иммунитет после перенесенной болезни был:

на 90,2% эффективным против повторного заражения штаммом «Альфа»;

на 85,7% - против повторного заражения вариантом «Бета»;

на 92% эффективным против повторного заражения штаммом «Дельта».

Ученые заявили, что перенесенная болезнь защищала от повторного заражения «Омикроном» всего на 56%.

Позитивом является то, что люди, подхватившие «Омикрон» на 87,8%, были защищены от тяжелого течения болезни, если они болели раньше.

Напомним, 26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.

.

Напомним, британские эксперты выявили еще пять симптомов штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в дополнение к высокой температуре и боли в горле.

Источник: The New England Journal of Medicine