Чи ефективний імунітет від коронавірусу перед «Омікроном, розповіли вчені

https://racurs.ua/ua/n167094-chy-efektyvnyy-imunitet-vid-koronavirusu-pered-omikronom-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. Вчені тим часом дослідили потужність імунітету від коронавірусу перед штамом «Омікрон».

З’ясувалося, що природна імунна реакція ефективна проти зараження «Омікроном» лише на 56%, а проти зараження «Дельтою» — на 92%. Дослідження вчених опублікували у The New England Journal of Medicine.

Науковці з Катару проаналізували національну базу даних щодо COVID-19 з початку пандемії.

Природний імунітет після перенесеної хвороби був:

на 90,2% ефективним проти повторного зараження штамом «Альфа»;

на 85,7% - проти повторного зараження варіантом «Бета»;

на 92% ефективним проти повторного зараження штамом «Дельта».

Вчені заявили, що перенесена хвороба захищала від повторного зараження «Омікроном» лише на 56%.

Позитивом є те, що люди, які підхопили «Омікрон» на 87,8% були захищені від важкого перебігу хвороби, якщо вони хворіли раніше.

Нагадаємо, 26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.

Нагадаємо, британські експерти виявили ще п’ять симптомів штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 на додачу до високої температури та болю в горлі.

Джерело: The New England Journal of Medicine