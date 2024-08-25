Коронавірус може викликати неврологічні ускладнення

https://racurs.ua/ua/n198647-mutaciyi-dopomagaut-koronavirusu-zarajaty-mozok-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до коронавірусної хвороби COVID-19, може викликати неврологічні ускладнення, такі як «довгий COVID», «затуманення мозку» і втрату смаку та нюху. Досі не відомо, що саме їх викликає.

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Група американських вчених, в ході експериментів на мишах, виявила мутацію у шиповому білку SARS-CoV-2 (зовнішня частина вірусу, яка допомагає йому проникати в клітини), котра відіграє ключову роль у його здатності інфікувати центральну нервову систему, повідомляє видання EurekAlert.

Аналізуючи геноми вірусів, знайдених у мозку, і порівнюючи з легенями, ми виявили, що віруси зі специфічною мутацією у шипі набагато краще інфікували мозок цих тварин, — наголошують дослідники. — Це було абсолютно несподівано.

У цьому дослідженні вчені інфікували мишей SARS-CoV-2 і згодом дослідили геноми вірусів, які реплікувалися в мозку та легенях:

у легенях шипований білок виглядав дуже схожим на початковий вірус, який використовувався для інфікування мишей;

однак у мозку більшість вірусів мали мутацію у критично важливій ділянці шипа, яка визначає, як він потрапляє в клітину;

колі віруси з такою мутацією використовувались для прямого зараження мозку мишей, вони також викликали інфекцію в легенях, однак мутованому вірусу доводилося значною мірою «ремонтуватися» для враження легенів.

Для того, щоб вірус зміг потрапити з легенів до мозку, йому потрібні були зміни в шиповому білку, який, як відомо, диктує, як вірус потрапляє в різні типи клітин, — зазначають дослідники.

Ми вважаємо, що ця ділянка «шипа» є критично важливим регулятором того, чи потрапляє вірус до мозку, і це може мати значні наслідки для лікування та контролю неврологічних симптомів, про які повідомляють пацієнти з COVID-19, — додають учені.

Учені зазначають, що досі невідомо, чи такі неврологічні симптоми як «довгий COVID» викликані безпосередньою інфекцією клітин мозку, чи якоюсь несприятливою імунною реакцією, яка зберігається після інфікування.

Якщо це викликано інфікуванням клітин центральної нервової системи, то наше дослідження припускає, що можуть існувати специфічні методи лікування, які можуть працювати краще, ніж інші, в очищенні від вірусу у цьому випадку, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert