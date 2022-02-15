ПЗРК “Стінгер” освоять ЗСУ — Литва направила військових інструкторів

https://racurs.ua/ua/n167095-pzrk-stinger-osvoyat-zsu-lytva-napravyla-viyskovyh-instruktoriv.html

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ПЗРК «Стінгер» (Stinger) американського виробництва освоять Збройні сили України завдяки литовським інструкторам. 15 лютого армія Литви направила до України солдатів з батальйону протиповітряної оборони, які в найближчі кілька тижнів передаватимуть свій досвід українським військовослужбовцям.

Ми повністю підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо Україну. Зброя і техніка — ніщо без знань і навичок щодо експлуатації, тому ми поділимося нашими знаннями і досвідом разом з переданими системами ППО малої дальності «Стінгер», — заявив командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, повідомляє LRT.

Також ЗСУ передадуть литовські бронежилети.

Представники литовської армії вказують, що військові інструктори тривалий час проходили службу в батальйонних підрозділах ППО, оснащених «Стінгерами».

Системи протиповітряної оборони малої дальності Stinger були доставлені до Києва в неділю на тлі напруженості через можливе вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

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Нагадаємо, раніше Україна отримала чергову партію військової допомоги від США. Йдеться про 81 т боєприпасів для ЗСУ. Велика Британія відрядила до України сотню спецпризначенців.

Розвідка США та інших західних країни попереджає, що понад 100 тис. солдат армії Кремля зосереджені біля кордонів України. Не виключено, що Москва може вторгнутися в Україну найближчими днями.