Абсолютні лідери – підраховано заробітки за рік російських хакерів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167096-absolutni-lidery-pidrahovano-zarobitky-za-rik-rosiyskyh-hakeriv.html

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Хакери з Росії були дуже активними у 2021 році — 74% усіх грошей, вкрадених внаслідок атак програм-вимагачів, дісталися саме їм.

Такий висновок міститься у дослідженні компанії Chainalysis, яка спеціалізується на допомозі владі у відстеженні незаконних операцій, пише «Медуза».

Зазначається, що хакерські групи, які «дуже ймовірно пов’язані з Росією», за рік отримали понад 400 млн дол. у криптовалюті.

Понад 9,9% грошей від програм-вимагачів у результаті надійшли на рахунки угруповання Evil Corp.

Аналітики вважали хакерські угруповання російськими, якщо їхні учасники спілкувалися на російськомовних хакерських форумах або, наприклад, писали коди своїх програм так, щоб не пошкоджувати файли на комп’ютерах жертв, які перебувають у Росії чи країнах СНД.

Кіберзлочинці використовують віруси для вимагання коштів у жертв. Зазвичай програма-вимагач блокує екран пристрою жертви.

Нагадаємо, хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія». Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.

Хакери, які видали себе за поляків, на стартовій сторінці деяких відомств розмістили повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців потраплять у загальний доступ.

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Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зробили висновок, що за масштабною кібератакою стоїть Росія.

Джерело: «Медуза»