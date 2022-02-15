Путін відреагував на рішення Держдуми про визнання ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n167097-putin-vidreaguvav-na-rishennya-derjdumy-pro-vyznannya-ordlo.html

Ракурс

Володимир Путін, президент країни-агресора Росії, прокоментував рішення Держдуми щодо визнання окупованих армією РФ територій Донецької і Луганської областей. Він натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу задля виконання мінських угод.

Путін у своїй заяві на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем також переконував, що російські парламентарі орієнтувалися на громадську думку під час голосування за визнання терористичних ДНР і ЛНР.

Депутати парламенту, як і в будь-якій країні, орієнтуються на громадську думку, орієнтуються на думку своїх виборців, і вони тонко її відчувають… Я виходитиму з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це…, перш за все, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання мінських угод. І ми дуже розраховуємо на те, що наші партнери і за океаном, і в Європі, насамперед ФРН і Франція, вплинуть на сьогоднішню київську владу, і це рішення буде знайдено, — заявив Путін.



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З його слів, «абсолютно очевидно», що в РФ переважна більшість людей співчуває мешканцям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінно зміниться на краще.

Нагадаємо, у вівторок Держдума РФ ухвалила постанову про негайне направлення на розгляд Путіна звернення про необхідність визнання терористичних ДНР-ЛНР.