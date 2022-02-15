Держприкордонслужба не видавала документів Аліні Паш

https://racurs.ua/ua/n167090-derjprykordonslujba-ne-vydavala-dokumentiv-alini-pash-detali.html

Ракурс

Скандал з Аліною Паш на Євробаченні-2022 триває. Сьогодні стало відомо, що Державна прикордонна служба України не видавала співачці документ про в’їзд в окупований Росією Крим з української території.

Держприкордонслужба не видавала документ про в’їзд у Крим з української території, який Аліна Паш надала «Суспільному», — повідомила 15 лютого прес-служба каналу в Телеграм.

Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався, — пояснили у ДПСУ.

Нагадаємо, «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням перевірити інформацію про можливу підробку довідки про перетин державного кордону з Кримом командою співачки Аліна Паш, яка перемогла на національному відборі до Євробачення-2022.

Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Паш у Нацвідборі. Паш стверджує, що у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області. Водночас активіст Сергій Стерненко заявив про підробку довідки ДПСУ командою співачки. Стерненко каже, що Паш відвідувала окупований Крим авіарейсом з Москви.

Не виключено, що «довідка» Аліни Паш є підробкою, за що передбачено покарання, згідно ст. 358 ККУ (підроблення документів). Наразі невідомо, чи відкрила Національна поліція кримінальне провадження щодо встановлення обставин цього інциденту.

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