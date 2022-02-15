Українці готові зупинити російську агресію, фото: НТА

https://racurs.ua/ua/n167089-pogrozy-putina-mobilizuvaly-ukrayinciv-ale-ne-skriz-opytuvannya.html

Ракурс

В Україні на тлі продовження агресивної ескалації ситуації Росією зростає готовність чинити опір російським інтервентам.

Про це свідчить проведене в період з 5 по 13 лютого соціологічне опитування, результати якого опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У грудні 50,2% українців були готові чинити опір окупантам в той чи інший спосіб. У лютому цей показник зріс до 57,5%.

Загалом відповіді респондентів розподілилися так:

з 33,3% до 37,3% зросла кількість громадян, готових чинити збройний опір;

з 21,7% до 25% зросла кількість готових опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву;

14,8% до 12,4% зменшилася кількість громадян, які планують виїхати в більш безпечних регіон;

з 9,3% до 7,5% зменшилася кількість громадян, які планують виїхати за кордон;

з 18,6% до 17,9% зменшилася кількість громадян, які нічого не планують робити;

з 12,1% до 7,6% зменшилася кількість громадян, які ще не вирішили, як чинитимуть;

з 1,1% до 1,2% зросла кількість респондентів, які відмовилися відповідати.

Водночас у регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Готовність чинити збройний опір — від 44,8% на Заході до 17,8% на Сході.

На Заході і в Центрі готовність чинити опір зросла. На Півдні порівняно з груднем різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На Сході, навпаки, різниця також у межах похибки порівняно з груднем, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір, — зазначають соціологи.



.



В опитуванні взяли участь 2 тис.4 респонденти з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.