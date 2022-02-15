У відділку поліції повісили портрет Голобородька замість Зеленського

https://racurs.ua/ua/n167088-u-viddilku-policiyi-povisyly-portret-goloborodka-zamist-zelenskogo-foto.html

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У Києві Головне управління поліції замість портрета президента Володимира Зеленського повісило фото його персонажа Василя Голобородька з серіалу «Слуга народу».

Фотографія кіношного президента України з’явилася на стенді «Керівництво держави». Фотографіями поділився журналіст УП Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

Світлина Голобородька висить поряд із портретом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем'єр-міністра країни Дениса Шмигаля.

При пошуку в інтернеті на запит «Голобородько Василь слуга народу» фото, повішене на стенді в поліції, показується першим. У мережі цей стенд поліції назвали «чистої води арт-інсталяцією».

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Нагадаємо, Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі посилення російської агресії на українських кордонах.

Глава держави повідомив, що 16 лютого стане Днем єднання з проведенням урочистих заходів з виконання державного гімну та підняттям державного прапора.