ДТП з кортежем Ярославського - одяг загиблого зник з моргу (ВІДЕО)

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Слідство у справі про ДТП за участі авто кортежу бізнесмена Олександра Ярлославського провело додаткові обшуки та відкрило ще одне кримінальне провадження.

Справа в тому, що з моргу у Харкові зник одяг загиблого в аварії чоловіка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністр вважає це спробою сфальсифікувати справу. Поліція 14 лютого провела 11 невідкладних обшуків і розпочала кримінальне провадження за статтею «приховування доказів».

Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань, — звернувся до бізнесмена Монастирський, хоч і нагадав, що терміновий виліт бізнесмена може бути не пов’язаним із ДТП.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова також закликала Ярославського повернутися до України.

Нагадаємо, що 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна аварія. Машина з кортежу Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018».

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Загиблим виявився 36-річний чоловік. Бізнесмен заявив, що не був у кортежі під час ДТП. У його компанії заявили, що за кермом перебував водій, який працював в одній із допоміжних служб. Саме він прийшов у поліцію давати свідчення, хоча ЗМІ писали, що бізнесмен іноді сам кермує автівкою.

Голова МВС 10 лютого звільнив начальника поліції області і заявив, що справу намагалися сфальсифікувати. В компанії Ярославського пояснили терміновий відліт шефа до Лондона.