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Ракурс
ДТП с кортежем Ярославского — одежда погибшего исчезла из морга

ДТП с кортежем Ярославского — одежда погибшего исчезла из морга (ВИДЕО)

15 фев 2022, 15:15
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Следствие по делу о ДТП с участием автомобильного кортежа бизнесмена Александра Ярлославского провело дополнительные обыски и открыло еще одно уголовное производство.

Дело в том, что из морга в Харькове исчезла одежда погибшего в аварии мужчины. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр считает это попыткой сфальсифицировать дело. Полиция 14 февраля провела 11 неотложных обысков и начала уголовное производство по статье «сокрытие доказательств».

Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное. Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов, — обратился к бизнесмену Монастырский, хотя и напомнил, что срочный вылет бизнесмена может быть не связан с ДТП.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова также призвала Ярославского вернуться в Украину.

Напомним, что 9 февраля на дороге Киев — Харьков — Довжанский произошла смертельная авария. Машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018».



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Погибшим оказался 36-летний мужчина. Бизнесмен заявил, что не находился в кортеже во время ДТП. В его компании заявили, что за рулем находился водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания, хотя СМИ писали, что бизнесмен иногда сам управляет автомобилем.

Глава МВД 10 февраля уволил начальника полиции области и заявил, что дело пытались сфальсифицировать. В компании Ярославского объяснили срочный отлет шефа в Лондон.

Источник: Ракурс


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