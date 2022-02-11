Александр Ярославский. Фото: Sport,ua

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ДТП с Ярославским продолжают расследовать — в то же время в бизнес-группе DCH, президентом которой является Александр Ярославский, рассказали, зачем он полетел в Лондон.

Там заявили, что известный харьковский бизнесмен собирался на концерт сына и на отдых во время детских каникул. Такая информация размещена на сайте компании.

В сообщении говорится, что поездка имела плановый характер и совершалась, чтобы провести время с семьей. 11 февраля сын Ярославского выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18 января. В частности, с 12 до 19 февраля был запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен еще 28 января.

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В DCH пообещали предоставить подтверждающие документы, а также проинформировали, что в 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час восемь минут. Из них в Лондон — 37 рейсов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ДБР) возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского.