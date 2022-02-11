Олександр Ярославський. Фото: Sport.ua

https://racurs.ua/ua/n166944-koncert-syna-i-lyji-v-yaroslavskogo-poyasnyly-raptovyy-vylit-biznesmena.html

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ДТП з Ярославським продовжують розслідувати — натомість в бізнес-групі DCH, президентом якої є Олександр Ярославський, розповіли, навіщо він полетів до Лондона.

Там заявили, що відомий харківський бізнесмен збирався на концерт сина і на відпочинок під час дитячих канікул. Така інформація розміщена на сайті компанії.

В повідомлені йдеться про те, що поїздка мала плановий характер і здійснювалася, аби провести час із родиною. 11 лютого син Ярославського виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18 січня. Зокрема, з 12 до 19 лютого було заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Готель для цих цілей був оплачений ще 28 січня.

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В DCH пообіцяли надати підтверджувальні документи, а також поінформували, що у 2021 році особистим літаком Олександра Ярославського був виконаний 141 рейс загальним часом нальоту 271 година вісім хвилин. З них до Лондона — 37 рейсів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського.