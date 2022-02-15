Цены на бензин и дизтопливо – правительство разрешило новое повышение. Фото: Слово и дело

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Новые цены на бензин и дизтопливо обнародовало Министерство экономики. Согласно новым расчетам, украинцев ждет очередное повышение цен.

По сравнению с началом февраля, расчетные цены для бензина повышены на 91 копейку — с 30,84 грн до 31,75 грн за литр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Повышение цены на дизельное топливо составляет 77 копеек — с 28,30 до 29,07 грн за литр.

Учитывая максимальные наценки, стоимость бензина на АЗС не может превышать 36,75 за литр, дизельного топлива — 36,07 за литр.

Как известно, на период действия карантина Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/л) и бензину (не более 5 грн/л).

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В то же время продажи премиального топлива с улучшенными показателями качества не подпадают под регулирование уровня торговой надбавки.

Напомним, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Укртатнафта») начал изготавливать премиальный бензин А-98. Ранее такой бензин в Украине никогда не выпускали. Предприятие получило сертификаты соответствия и уже изготовило первые 2 тыс. т бензина этой марки.