Ціни на бензин і дизпаливо – уряд дозволив нове підвищення. Фото: Слово і діло

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Нові ціни на бензин та дизпаливо оприлюднило Міністерство економіки. Згідно з новими розрахунками, на українців чекає чергове підвищення цін.

У порівнянні з початком лютого розрахункові ціни для бензину підвищено на 91 копійку — з 30,84 грн до 31,75 грн за літр. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Підвищення ціни на дизельне паливо складає 77 копійок — з 28,30 грн до 29,07 грн за літр.

Враховуючи максимальні націнки, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 36,75 грн за літр, дизельного пального — 36,07 грн за літр.

Як відомо, на період дії карантину Кабмін встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище як 7 грн/л) та бензину (не більше ніж 5 грн/л).

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Водночас продаж преміального пального з покращеними показниками якості не підпадає під регулювання рівня торгової надбавки.

Нагадаємо, Кременчуцький нафтопереробний завод (ПАТ «Укртатнафта») почав виготовляти преміальний бензин А-98. Раніше такий бензин в Україні ніколи не випускали. Підприємство отримало сертифікати відповідності та вже виготовило перші 2 тис. т бензину цієї марки.