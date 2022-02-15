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Окупанти зіткнулися з дефіцитом кадрів, фото: «Подробности»

Окупанти відловлюють чоловіків для поповнення «армійських корпусів» — розвідка

15 лют 2022, 14:39
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На Донбасі окупанти у взаємодії з командуванням російсько-терористичних військ здійснюють заходи з «комплектування особовим складом» базованих у Донецьку та Луганську так званих 1-го та 2-го армійських корпусів.

Окупанти проводять рейди по приватних підприємствах та громадських місцях з метою виявлення придатних до військової служби осіб, котрі «ухиляються» від обліку у місцевих «військкоматах». Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, за інформацією розвідки, з кінця минулого тижня в ОРДЛО спостерігається збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління Збройних сил С РФ.



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Перевіряються підрозділи з'єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом, — зазначається в повідомленні розвідки.

Джерело: Ракурс


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