Окупанти зіткнулися з дефіцитом кадрів, фото: «Подробности»

https://racurs.ua/ua/n167085-okupanty-vidlovluut-cholovikiv-dlya-popovnennya-armiyskyh-korpusiv-rozvidka.html

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На Донбасі окупанти у взаємодії з командуванням російсько-терористичних військ здійснюють заходи з «комплектування особовим складом» базованих у Донецьку та Луганську так званих 1-го та 2-го армійських корпусів.

Окупанти проводять рейди по приватних підприємствах та громадських місцях з метою виявлення придатних до військової служби осіб, котрі «ухиляються» від обліку у місцевих «військкоматах». Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, за інформацією розвідки, з кінця минулого тижня в ОРДЛО спостерігається збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління Збройних сил С РФ.

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