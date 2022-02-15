Окупанти відловлюють чоловіків для поповнення «армійських корпусів» — розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n167085-okupanty-vidlovluut-cholovikiv-dlya-popovnennya-armiyskyh-korpusiv-rozvidka.htmlРакурс
На Донбасі окупанти у взаємодії з командуванням російсько-терористичних військ здійснюють заходи з «комплектування особовим складом» базованих у Донецьку та Луганську так званих 1-го та 2-го армійських корпусів.
Окупанти проводять рейди по приватних підприємствах та громадських місцях з метою виявлення придатних до військової служби осіб, котрі «ухиляються» від обліку у місцевих «військкоматах». Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Крім того, за інформацією розвідки, з кінця минулого тижня в ОРДЛО спостерігається збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління Збройних сил С РФ.
Перевіряються підрозділи з'єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом, — зазначається в повідомленні розвідки.