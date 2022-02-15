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Ракурс
Клієнтів «ПриватБанку» закидали фейковими попередженнями. Фото: PMG

Клієнтів «ПриватБанку» закидали фейковими попередженнями

15 лют 2022, 14:10
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«ПриватБанк» попередив клієнтів про новий фейк — в мережі поширюється інформація, що банкомати банку не працюватимуть 15 лютого.

Такі повідомлення є неправдивими. Банкомати та відділення працюють у звичайному режимі, повідомили у прес-службі банку.

Клієнти «ПриватБанку» розповіли про отримані СМС-повідомлення, в яких зазначається, що банкомати «ПриватБанку» 15 лютого не працюватимуть через технічні обставини.

При цьому повідомлення були надіслані з номерів телефонів іноземних операторів зв’язку, зокрема Австрії та Польщі.



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У прес-службі банку наголосили, що цей фейк може бути елементом інформаційної війни. Наразі «ПриватБанк» намагається з’ясувати, хто може бути причетним до розсилки таких повідомлень.

Джерело: Ракурс


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