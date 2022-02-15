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Ракурс
Клиентов «ПриватБанка» забросали фейковыми предупреждениями. Фото: PMG

Клиентов «ПриватБанка» забросали фейковыми предупреждениями

15 фев 2022, 14:10
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«ПриватБанк» предупредил клиентов о новом фейке — в сети распространяется информация, что банкоматы банка не будут работать 15 февраля.

Такие сообщения не соответствуют действительности. Банкоматы и отделения работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты «ПриватБанка» рассказали о полученных СМС-сообщениях, в которых отмечается, что банкоматы «ПриватБанка» 15 февраля не будут работать по техническим обстоятельствам.

При этом сообщения были отправлены из номеров телефонов иностранных операторов связи, в том числе Австрии и Польши.



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В пресс-службе банка подчеркнули, что этот фейк может являться элементом информационной войны. Сейчас «ПриватБанк» пытается выяснить, кто может быть причастен к рассылке таких сообщений.

Источник: Ракурс


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