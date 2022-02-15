Ахметов и Пинчук улетели, но пообещали вернуться в Украину

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Ракурс

Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук вернутся в Украину 16 февраля.

Их пресс-службы распространили заявления в ответ на сообщения СМИ о «массовом бегстве олигархов за границу» и призывы президента не паниковать.

Директор по коммуникациям Фонда Пинчука Наталья Вовк рассказала «Украинской правде», что Пинчук будет в Украине 16 февраля, поскольку в Днепре в этот день запланирован совет директоров YES. Кроме того, Пинчук поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 18−20 февраля.

Самый богатый человек Украины Ахметов также 16 февраля будет находиться в Украине. Его пресс-служба заявила, что олигарх в этот день будет в Мариуполе.

Напомним, что в минувший уик-энд часть западных СМИ назвали именно 16 февраля как дату возможного нового вторжения России в Украину.

После этого в украинских СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что представители крупного бизнеса покидают территорию Украины на фоне роста угрозы российского вторжения.

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«Украинская правда» из собственных источников узнала, что украинские олигархи и бизнесмены начали покидать Украину на чартерных рейсах. Только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться, чтобы засвидетельствовать свой патриотизм.