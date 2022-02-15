Владимир Путин и Олаф Шольц, скриншот видео

https://racurs.ua/n167081-putin-treboval-ot-kanclera-germanii-chetyre-raza-sdat-pcr-test-smi.html

Ракурс

Канцлер Германии, 63-летний Олаф Шольц, который сегодня, 15 февраля, находится с визитом в Москве для встречи с 69-летним российским лидером Владимиром Путиным, отказался сдавать российский тест на коронавирус.

Так что, тест на COVID-19 ему провел врач из немецкого посольства, сообщает издание Bild.

Отмечается, что в требованиях Путина было, чтобы каждый член делегации, включая канцлера Олафа Шольца, сдал три ПЦР-теста до отъезда. Последний нужно было сделать за 24 часа до вылета.

Но этого было мало для Путина, и он требовал от немецкой делегации еще одного, российского теста, проведенного российским медицинским персоналом, сразу после приземления в Москве.

Однако Шольц на это не согласился и после посадки на самолет сдал немецкий тест у врача немецкого посольства в Москве.

Единственная уступка российской стороне: они могли бы послать кого-то на правительственном аэробусе, чтобы наблюдать правильную сдачу теста, — отмечает издание.

После приземления в Москве Шольц покинул самолет. Это значит, что этот ПЦР-тест также был отрицательным.

Однако ПЦР-тестов для успокоения Путина оказалось недостаточно — как и президенту Франции Эммануэлю Макрону неделю назад, Шольцу в Кремле пришлось проводить переговоры с российским президентом, сидя за абсурдно длинным столом.

Интересно будет посмотреть, как Шольц, говорящий очень тихо, и Путин, который также не говорит громко, будут понимать друг друга на таком расстоянии, — резюмирует издание.



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Напомним, Госдума РФ сегодня проголосовала за немедленное отправление Путину обращения о признании так называемых ДНР и ЛНР.

Источник: Bild