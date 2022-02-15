Володимир Путін та Олаф Шольц, скріншот відео

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Канцлер Німеччини, 63-річний Олаф Шольц, який сьогодні, 15 лютого, перебуває з візитом у Москві для зустрічі з 69-річним російським лідером Володимиром Путіним, відмовився задавати російський тест на коронавірус.

Тож тест на COVID-19 йому провів лікар з німецького посольства, повідомляє видання Bild.

Зазначається, що у вимогах з боку Путіна було, щоб кожен член делегації, включаючи канцлера Олафа Шольца, здав три ПЛР-тести до від’їзду. Останній потрібно було зробити за 24 години до вильоту.

Але цього було замало для Путіна і він вимагав від німецької делегації ще одного, російського тесту, проведеного російським медичним персоналом, відразу після приземлення у Москві.

Проте Шольц на це не погодився й відразу після посадки в літак здав німецький тест у лікаря німецького посольства у Москві.

Єдина поступка російській стороні: вони могли б послати когось на урядовому аеробусі, щоб спостерігати за правильною здачею тесту, — зазначає видання.

Після приземлення у Москві Шольц залишив літак. Це означає, що цей ПЛР-тест також був негативний.

Проте ПЛР-тестів для заспокоєння Путіна виявилося недостатньо — як і президенту Франції Еммануелю Макрону тиждень тому, Шольцу у Кремлі довелося проводити переговори з російським президентом, сидячи за абсурдно довгим столом.

Цікаво буде подивитися, як Шольц, який говорить дуже тихо, і Путін, який також не говорить голосно, розумітимуть один одного на такій відстані, — резюмує видання.

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Нагадаємо, Держдума РФ сьогодні проголосувала за негайне відправлення Путіну звернення про визнання так званих ДНР та ЛНР.

Джерело: Bild