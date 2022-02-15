Ухвалений документ визначає дату щорічної індексації пенсій — 1 березня. Передбачається щорічна індексація пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.

Закон дозволяє призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір із якими розірвано через зміни в організації виробництва та інші умови.

Ця норма також стосується і призначення дострокової пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.