Пенсії військових і держслужбовців індексуватимуться щороку — законhttps://racurs.ua/ua/n167080-pensiyi-viyskovyh-i-derjslujbovciv-indeksuvatymutsya-schoroku-zakon.htmlРакурс
Пенсії військових і держслужбовців будуть індексуватися щороку. Про це йдеться у законі, який в цілому ухвалила Верховна Рада 15 лютого. Законопроект № 4668 підтримали 352 народні депутати.
Ухвалений документ визначає дату щорічної індексації пенсій — 1 березня. Передбачається щорічна індексація пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.
Закон дозволяє призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір із якими розірвано через зміни в організації виробництва та інші умови.
Ця норма також стосується і призначення дострокової пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Відповідно до пояснювальної записки, законом запроваджує такі новації:
визначає дату щорічної індексації пенсій — 1 березня;
здійснює щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
призначає достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;.
призначає достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.