Я олігарх, а закон мене не напружує — Коломойський

Я олігарх, а закон мене не напружує — Коломойськийhttps://racurs.ua/ua/n167079-ya-oligarh-a-zakon-mene-ne-naprujuie-kolomoyskyy.htmlРакурс
Ігор Коломойський, український бізнесмен, впевнений, що підпадає під визначення олігарха за всіма пунктами закону.
При цьому він запевнив, що не бере участі в політичному житті, хоч у це ніхто не вірить. Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю «Українській правді».
Гроші є, питання монополії умовне, але знову ж таки можуть приписати «Укрнафту». Ходи судитися чи пояснюй, експертизи роби. Але я не буду, навіщо витрачати час — олігарх так олігарх, стадіон так стадіон, — заявив він.
Коломойський додав, що для нього цей закон корисний, «не становить жодних проблем і не напружує".
Бізнесмен нагадав, що з 2017 року він під freezing order (замороження рахунків) та мусить треба узгоджувати будь-які дії з юристами «ПриватБанку».
Він також сказав, що декларації, які людина зобовʼязана подавати як олігарх, доводять, що держава визнає легальність його майна, «тому це хороший закон».
Якщо не посадять тут, тоді ти повністю легалізований на Заході. Після того як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, то до тебе не застосовуються санкції, Якщо є декларація, все чисто, то вважай, ти відбілився, — прокоментував Коломойський.
Джерело: УП