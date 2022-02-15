Я олігарх, а закон мене не напружує – Коломойський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167079-ya-oligarh-a-zakon-mene-ne-naprujuie-kolomoyskyy.html

Ракурс

Ігор Коломойський, український бізнесмен, впевнений, що підпадає під визначення олігарха за всіма пунктами закону.

При цьому він запевнив, що не бере участі в політичному житті, хоч у це ніхто не вірить. Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Гроші є, питання монополії умовне, але знову ж таки можуть приписати «Укрнафту». Ходи судитися чи пояснюй, експертизи роби. Але я не буду, навіщо витрачати час — олігарх так олігарх, стадіон так стадіон, — заявив він.

Коломойський додав, що для нього цей закон корисний, «не становить жодних проблем і не напружує".

Бізнесмен нагадав, що з 2017 року він під freezing order (замороження рахунків) та мусить треба узгоджувати будь-які дії з юристами «ПриватБанку».

Він також сказав, що декларації, які людина зобовʼязана подавати як олігарх, доводять, що держава визнає легальність його майна, «тому це хороший закон».

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Якщо не посадять тут, тоді ти повністю легалізований на Заході. Після того як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, то до тебе не застосовуються санкції, Якщо є декларація, все чисто, то вважай, ти відбілився, — прокоментував Коломойський.

Джерело: УП