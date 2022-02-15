Я олигарх, а закон меня не напрягает – Коломойский. Фото: УП

https://racurs.ua/n167079-ya-oligarh-a-zakon-menya-ne-napryagaet-kolomoyskiy.html

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Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, уверен, что подпадает под определение олигарха по всем пунктам закона.

При этом он заверил, что не участвует в политической жизни, хотя в это никто не верит. Об этом бизнесмен рассказал в интервью «Украинской правде».

Деньги есть, вопрос монополии условен, но опять-таки могут приписать «Укрнафту». Ходи судиться или объясняй, экспертизы делай. Но я не буду, зачем тратить время — олигарх да олигарх, стадион так стадион, — заявил он.

Коломойский добавил, что для него этот закон полезен, «не представляет никаких проблем и не напрягает».

Бизнесмен напомнил, что с 2017 года он под freezing order (заморозка счетов) и должен согласовывать любые действия с юристами «ПриватБанка».

Он также сказал, что декларации, которые человек обязан подавать в качестве олигарха, доказывают, что государство признает легальность его имущества, «поэтому это хороший закон».

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Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. После того как ты становишься олигархом, все выполнил, как там написано, не нарушаешь, то к тебе не применяются санкции. Если есть декларация, все чисто, то считай, ты отбелился, — прокомментировал Коломойский.

Источник: УП