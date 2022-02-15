Я олигарх, а закон меня не напрягает — Коломойскийhttps://racurs.ua/n167079-ya-oligarh-a-zakon-menya-ne-napryagaet-kolomoyskiy.htmlРакурс
Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, уверен, что подпадает под определение олигарха по всем пунктам закона.
При этом он заверил, что не участвует в политической жизни, хотя в это никто не верит. Об этом бизнесмен рассказал в интервью «Украинской правде».
Деньги есть, вопрос монополии условен, но опять-таки могут приписать «Укрнафту». Ходи судиться или объясняй, экспертизы делай. Но я не буду, зачем тратить время — олигарх да олигарх, стадион так стадион, — заявил он.
Коломойский добавил, что для него этот закон полезен, «не представляет никаких проблем и не напрягает».
Бизнесмен напомнил, что с 2017 года он под freezing order (заморозка счетов) и должен согласовывать любые действия с юристами «ПриватБанка».
Он также сказал, что декларации, которые человек обязан подавать в качестве олигарха, доказывают, что государство признает легальность его имущества, «поэтому это хороший закон».
Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. После того как ты становишься олигархом, все выполнил, как там написано, не нарушаешь, то к тебе не применяются санкции. Если есть декларация, все чисто, то считай, ты отбелился, — прокомментировал Коломойский.
Источник: УП