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Ракурс
Снова невеста – 73-летняя американка нашла любовь на сайте знакомств. Фото: medialeaks.ru

Снова невеста — 73-летняя американка нашла любовь на сайте знакомств (ФОТО)

15 фев 2022, 13:11
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Американка не думала, что станет счастливой в 73 года, но найти настоящую любовь женщине, помогло приложение для знакомств.

Пожилая преподавательница похвасталась кольцом и рассказала, как отыскала своего жениха. Своей историей она поделилась на странице в Twitter.

73-летняя Кэрол Мэк работает профессором в Калифорнийском государственном университете, а также ведет свои соцсети. В твиттере у нее сейчас более 9 тыс. подписчиков.

Американка постит свои фотографии на остросоциальную тематику, поддерживая вакцинацию и выступая против расизма.

Кэрол рассказала о важном событии в своей жизни — в 70 лет женщина развелась, но через три года нашла свою любовь. Она не ожидала, что в 73 года в разгар пандемии будет собираться под венец.

Американка поделилась, как нашла своего будущего мужа — она зарегистрировалась в интернет-сервисе для знакомств Match, но прежде попытала удачу и в других приложениях.

По словам Кэрол, она получала множество странных сообщений, пока не познакомилась с женихом. В комментариях к посту американка пояснила, что развелась с мужем из-за его предательства.

Я думаю, это настоящая удача! Я разместила свой профиль на Match и получила много странных откликов, но нашла один хороший, от человека моего возраста, профессора колледжа, как и я, с похожими взглядами. Все может быть, но я думаю, это был редкий случай! — поделилась женщина.



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Источник: Ракурс


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