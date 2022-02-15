Снова невеста – 73-летняя американка нашла любовь на сайте знакомств. Фото: medialeaks.ru

https://racurs.ua/n167078-snova-nevesta-73-letnyaya-amerikanka-nashla-lubov-na-sayte-znakomstv-foto.html

Ракурс

Американка не думала, что станет счастливой в 73 года, но найти настоящую любовь женщине, помогло приложение для знакомств.

Пожилая преподавательница похвасталась кольцом и рассказала, как отыскала своего жениха. Своей историей она поделилась на странице в Twitter.

73-летняя Кэрол Мэк работает профессором в Калифорнийском государственном университете, а также ведет свои соцсети. В твиттере у нее сейчас более 9 тыс. подписчиков.

Американка постит свои фотографии на остросоциальную тематику, поддерживая вакцинацию и выступая против расизма.

Кэрол рассказала о важном событии в своей жизни — в 70 лет женщина развелась, но через три года нашла свою любовь. Она не ожидала, что в 73 года в разгар пандемии будет собираться под венец.

Американка поделилась, как нашла своего будущего мужа — она зарегистрировалась в интернет-сервисе для знакомств Match, но прежде попытала удачу и в других приложениях.

По словам Кэрол, она получала множество странных сообщений, пока не познакомилась с женихом. В комментариях к посту американка пояснила, что развелась с мужем из-за его предательства.