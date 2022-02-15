Олег Царев, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n167077-zapadnaya-razvedka-naznachila-careva-gaulyayterom-ukrainy-ft.html

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Олег Царев, бывший народный депутат из «Партии регионов», рассматривается Кремлем как один из кандидатов на должность главы оккупационной администрации в Киеве в случае его захвата российскими войсками.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные американской разведки.

Имя Царева как возможного кандидата Путина для смены режима в Украине было получено от американской разведки, которая сделала его доступным для разведывательного альянса «Пяти глаз», состоящего из США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии, — отмечает издание.

В то же время, западные эксперты, учитывая непопулярность и сомнительный имидж Царева в Украине, считают, что на самом деле за распространением такой информации спецслужбами может, в частности, стоять стремление напомнить украинцам «насколько плохая ситуация на самом деле».

Одиозный экс-депутат Царев, уроженец Днепра, в 2014 году бежал в Россию. Некоторое время российские пропагандисты называли его «спикером парламента Новороссии». Однако в 2015 году, на фоне краха планов президента страны-агрессора Владимира Путина по захвату Украины, Царев ушел из политики.

Сейчас он проживает во временно оккупированном Крыму и, по его словам, руководит одним из санаториев.

Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступить на (российском — ред.) государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте, — заявил Царев в комментарии Financial Times.

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Напомним, британская и американская разведки в январе 2022 года заявили о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера. Тогда потенциальным кандидатом называли украинского политика Евгения Мураева. Сам Мураев такие обвинения отрицает.

Источник: Financial Times