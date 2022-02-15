Олег Царьов, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n167077-zahidna-rozvidka-pryznachyla-carova-gaulyayterom-ukrayiny-ft.html

Ракурс

Олег Царьов, колишній народний депутат з «Партії регіонів», розглядається Кремлем як один із кандидатів на посаду очільника окупаційної адміністрації в Києві в разі його захоплення російськими військами.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на дані американської розвідки.

Ім’я Царьова як можливого кандидата Путіна для зміни режиму в Україні було отримано від американської розвідки, яка зробила його доступним для розвідувального альянсу «П'яти очей», що складається зі США, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії, — зазначає видання.

Водночас західні експерти, враховуючи непопулярність та сумнівний імідж Царьова в Україні, вважають, що насправді за поширенням такої інформації спецслужбами може, зокрема, стояти прагнення нагадати українцям «наскільки погана ситуація насправді».

Одіозний екс-депутат Царьов, уродженець Дніпра, у 2014 році втік до Росії. Деякий час російські пропагандисти називали його «спікером парламенту Новоросії». Проте у 2015 році, на тлі краху планів президента країни-агресора Володимира Путіна із захоплення України, Царьов пішов із політики.

Зараз він мешкає у тимчасово окупованому Криму й, за його словами, керує одним із санаторіїв.

Погляньте на мене. Мене навіть не запрошують виступити на (російському — ред.) державному телебаченні, бо я недостатньо важливий. Я директор санаторію в Ялті, — заявив Царьов в коментарі Financial Times.

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Нагадаємо, британська та американська розвідки у січні 2022 року заявили про наміри Кремля встановити в Україні проросійського лідера. Тоді потенційним кандидатом називали українського політика Євгена Мураєва. Сам Мураєв такі звинувачення заперечує.

Джерело: Financial Times