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Ракурс
Знову наречена – 73-річна американка знайшла кохання на сайті знайомств. Фото: medialeaks.ru

Знову наречена — 73-річна американка знайшла кохання на сайті знайомств (ФОТО)

15 лют 2022, 13:11
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Американка не думала, що стане щасливою у 73 роки, але знайти справжнє кохання жінці допоміг додаток для знайомств.

Літня викладачка похвалилася обручкою і розповіла, як відшукала свого нареченого. Своєю історією вона поділилася на сторінці в Twitter.

73-річна Керол Мек працює професором у Каліфорнійському державному університеті, а також веде свої соцмережі. У твіттері в неї понад 9 тис. підписників.

Американка постить свої фотографії на гостросоціальну тематику, підтримуючи вакцинацію та виступаючи проти расизму.

Керол розповіла про важливу подію у своєму житті — в 70 років жінка розлучилася, але через три роки знайшла своє кохання. Вона не очікувала, що в 73 роки у розпал пандемії збиратиметься під вінець.

Американка поділилась, як знайшла свого майбутнього чоловіка — вона зареєструвалася в інтернет-сервісі для знайомств Match, але спочатку шукала своє кохання і в інших додатках.

За словами Керол, вона отримувала багато дивних повідомлень, доки не познайомилася з нареченим. У коментарях під дописом американка пояснила, що розлучилася з чоловіком через його зраду.

Я думаю, це справжня удача! Я розмістила свій профіль на Match і отримала багато дивних відгуків, але знайшла один хороший, від людини мого віку, професора коледжу, як і я, зі схожими поглядами. Все може бути, але я думаю, що це був рідкісний випадок! — поділилася жінка.



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Джерело: Ракурс


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