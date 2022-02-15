Знову наречена – 73-річна американка знайшла кохання на сайті знайомств. Фото: medialeaks.ru

https://racurs.ua/ua/n167078-znovu-narechena-73-richna-amerykanka-znayshla-kohannya-na-sayti-znayomstv-foto.html

Ракурс

Американка не думала, що стане щасливою у 73 роки, але знайти справжнє кохання жінці допоміг додаток для знайомств.

Літня викладачка похвалилася обручкою і розповіла, як відшукала свого нареченого. Своєю історією вона поділилася на сторінці в Twitter.

73-річна Керол Мек працює професором у Каліфорнійському державному університеті, а також веде свої соцмережі. У твіттері в неї понад 9 тис. підписників.

Американка постить свої фотографії на гостросоціальну тематику, підтримуючи вакцинацію та виступаючи проти расизму.

Керол розповіла про важливу подію у своєму житті — в 70 років жінка розлучилася, але через три роки знайшла своє кохання. Вона не очікувала, що в 73 роки у розпал пандемії збиратиметься під вінець.

Американка поділилась, як знайшла свого майбутнього чоловіка — вона зареєструвалася в інтернет-сервісі для знайомств Match, але спочатку шукала своє кохання і в інших додатках.

За словами Керол, вона отримувала багато дивних повідомлень, доки не познайомилася з нареченим. У коментарях під дописом американка пояснила, що розлучилася з чоловіком через його зраду.