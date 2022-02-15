Пенсии военных и госслужащих будут индексироваться ежегодно — закон

https://racurs.ua/n167080-pensii-voennyh-i-gosslujaschih-budut-indeksirovatsya-ejegodno-zakon.html

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Пенсии военных и госслужащих будут индексироваться каждый год. Об этом говорится в законе, который в целом приняла Верховная Рада 15 февраля. Законопроект № 4668 поддержали 352 народных депутата.

Принятый документ определяет дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта. Предусматривается ежегодная индексация пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.

Закон позволяет назначать досрочно пенсию по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут из-за изменений организации производства и других условий.

Эта норма также касается и назначения досрочной пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

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Согласно пояснительной записке, законом вводит следующие новации: