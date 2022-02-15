Пенсии военных и госслужащих будут индексироваться ежегодно — законhttps://racurs.ua/n167080-pensii-voennyh-i-gosslujaschih-budut-indeksirovatsya-ejegodno-zakon.htmlРакурс
Пенсии военных и госслужащих будут индексироваться каждый год. Об этом говорится в законе, который в целом приняла Верховная Рада 15 февраля. Законопроект № 4668 поддержали 352 народных депутата.
Принятый документ определяет дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта. Предусматривается ежегодная индексация пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.
Закон позволяет назначать досрочно пенсию по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут из-за изменений организации производства и других условий.
Эта норма также касается и назначения досрочной пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.
Согласно пояснительной записке, законом вводит следующие новации:
- определяет дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта;
- осуществляет ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
- назначает досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
- назначает досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.