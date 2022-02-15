Ахметов і Пінчук полетіли, але пообіцяли повернутися в Україну

Ахметов і Пінчук полетіли, але пообіцяли повернутися

https://racurs.ua/ua/n167082-ahmetov-i-pinchuk-poletily-ale-poobicyaly-povernutysya-v-ukrayinu.html

Ракурс

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук повернуться до України 16 лютого.

Їхні прес-служби розповсюдили заяви у відповідь на повідомлення ЗМІ про «масову втечу олігархів за кордон» та заклики президента не панікувати.

Директор з комунікацій Фонду Пінчука Наталія Вовк розповіла «Українській правді», що Пінчук буде в Україні 16 лютого, оскільки у Дніпрі цього дня заплановано раду директорів YES. Крім того, Пінчук поїде згодом на Мюнхенську конференцію з безпеки 18−20 лютого.

Найбагатша людина України Ахметов також 16 лютого вже перебуватиме в Україні. Його прес-служба заявила, що олігарх цього дня буде в Маріуполі.

Нагадаємо, що минулого вікенду частина західних ЗМІ назвали саме 16 лютого як дату можливого нового вторгнення Росії в Україну.

Після цього в українських ЗМІ та соцмережах поширилася інформація, що представники великого бізнесу залишають територію України на тлі зростання загрози російського вторгнення.



.

«Українська правда» з власних джерел дізналася, що українські олігархи та бізнесмени почали залишати Україну чартерними рейсами. 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.