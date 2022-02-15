Оккупанты столкнулись с дефицитом кадров, фото: «Подробности»

https://racurs.ua/n167085-okkupanty-otlavlivaut-mujchin-dlya-popolneniya-armeyskih-korpusov-razvedka.html

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На Донбассе оккупанты во взаимодействии с командованием российско-террористических войск осуществляют мероприятия по «комплектованию личным составом» базированных в Донецке и Луганске так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов.

Оккупанты проводят рейды по частным предприятиям и общественным местам с целью выявления пригодных к военной службе лиц, «уклоняющихся» от учета в местных «военкоматах». Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, по информации разведки, с конца прошлой недели в ОРДЛО наблюдается увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления Вооруженных Сил РФ.

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