Profi-Center — школа обучения английскому по методу Каллана в Украине

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Существует способ выучить английский в 4 раза быстрее, чем вы себе это представляли. Причем не имеет значения, сколько вам лет и имеете ли вы хотя бы минимальное представление о языке. Речь идет о методе Каллана, который помогает начать говорить по-английски уже на первом занятии.

Где лучше обучаться английскому языку по методу Каллана

Ввиду эффективности метод Каллана стал активно распространяться по всему миру. С ростом популярности появилось много тех, кто позиционирует себя как опытного преподавателя, способного быстро обучить английскому по такому действенному способу. Качественное обучение может дать только официально аккредитованная организация. В Украине ею стала «Профи-Центр» — аккредитованная школа CALLAN METHOD. Вы можете перейти на сайт и узнать подробнее про курсы английского Profi Center, которые ведутся преподавателями, прошедшими глубокую и качественную подготовку в рамках курсов от экспертов из Callan Method.

«Профи-Центр» преподает английский язык во многих городах Украины. В качестве плюса ученики отмечают удобное расположение офиса, куда можно легко и быстро добраться. Не менее важно, что обучение проходит только в процессе занятий, т. е. ученикам не обязательно тратить время на повторение материала дома.

В чем секрет эффективности метода Каллана

Метод Callan был изобретен еще в 60-е годы в Великобритании. Основателем стал выдающийся лингвист Робин Каллан, который делал упор на быстрое развитие языковых навыков. Callan — интенсивный «прямой» метод изучения английского. Занятие проводится в вопросно-ответной форме: преподаватель задает вопрос, а ученик отвечает, не переводя фразы на родной язык. На разговорную практику отводится 70% занятия, а оставшееся время тратится на чтение и письмо.

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По методу Каллана ученики учатся воспринимать англоязычную речь в быстром темпе, в котором ее используют носители языка при обычном общении. Изначально заданный высокий темп способствует развитию мышления на английском. Ученик тренируется быстро реагировать, не задумываясь о том, как сформулировать ответ.

Чтобы помочь, преподаватель задает вопрос дважды и проговаривает ответ, а студент произносит его синхронно с учителем, который при необходимости сразу исправляет ошибки. Это помогает добиться того, что фразы на английском автоматически «всплывают» в голове, благодаря чему человеку не нужно сначала продумывать ответ на родном языке, а потом его переводить. В результате за короткий срок удается овладеть хорошими разговорными навыками, достигнув уровня английского, позволяющего без проблем использовать его в повседневной речи.