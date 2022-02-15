В отделении полиции повесили портрет Голобородько вместо Зеленского

https://racurs.ua/n167088-v-otdelenii-policii-povesili-portret-goloborodko-vmesto-zelenskogo-foto.html

Ракурс

Главное управление полиции вместо портрета президента Владимира Зеленского повесило фото его персонажа Василия Голобородько из сериала «Слуга народа».

Фотография киношного президента Украины появилась на стенде «Руководство государства». Снимками поделился журналист УП Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Фотография Голобородько висит рядом с портретом председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

При поиске в интернете по запросу «Голобородько Василий слуга народа» фото, повешенное на стенде в полиции, показывается первым. В сети этот стенд полиции назвали «чистой водой арт-инсталляцией».

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Напомним, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на фоне усиления российской агрессии на украинских границах.

Глава государства сообщил, что 16 февраля станет Днем единения с проведением торжественных мероприятий по исполнению государственного гимна и поднятию государственного флага.