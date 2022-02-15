Украинцы готовы остановить российскую агрессию, фото: НТА

https://racurs.ua/n167089-ugrozy-putina-mobilizovali-ukraincev-no-ne-vezde-opros.html

Ракурс

В Украине на фоне продолжения агрессивной эскалации ситуации Россией растет готовность сопротивляться российским интервентам.

Об этом свидетельствует проведенный в период с 5 по 13 февраля социологический опрос, результаты которого опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

В декабре 50,2% украинцев были готовы сопротивляться оккупантам тем или иным способом. В феврале этот показатель вырос до 57,5%.

В целом ответы респондентов распределились следующим образом:

с 33,3% до 37,3% возросло количество граждан, готовых оказывать вооруженное сопротивление;

с 21,7% до 25% возросло количество готовых противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления;

14,8% до 12,4% уменьшилось количество граждан, планирующих выехать в более безопасный регион;

с 9,3% до 7,5% уменьшилось количество граждан, планирующих выехать за границу;

с 18,6% до 17,9% уменьшилось количество граждан, ничего не планирующих делать;

с 12,1% до 7,6% уменьшилось количество граждан, которые еще не решили, как поступать;

с 1,1% до 1,2% выросло количество респондентов, отказавшихся отвечать.

В то же время в региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на Западе до 30,5% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление — от 44,8% на Западе до 17,8% на Востоке.

На Западе и в Центре готовность сопротивляться возросла. На Юге по сравнению с декабрем разница в пределах погрешности, но с тенденцией к некоторому росту готовности сопротивляться. На Востоке, напротив, разница также в пределах погрешности по сравнению с декабрем, но есть тенденция к более низкой готовности сопротивляться, — отмечают социологи.



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В опросе приняли участие 2 тыс.4 респондента из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.