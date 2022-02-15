Госпогранслужба не выдавала документы Алине Паш — детали

https://racurs.ua/n167090-gospogranslujba-ne-vydavala-dokumenty-aline-pash-detali.html

Ракурс

Скандал с Алиной Паш на Евровидении-2022 продолжается. Сегодня стало известно, что Государственная пограничная служба Украины не выдавала певице документ о въезде в оккупированный Россией Крым с украинской территории.

Госпогранслужба не выдавала документ о въезде в Крым с украинской территории, который Алина Паш предоставила «Суспільному», — сообщила 15 февраля пресс-служба канала в Телеграм.

Сообщаем, нам неизвестно, что это за документ опубликованный вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся, — объяснили в ГПСУ.

Напомним, «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой проверить информацию о возможном подлоге справки о пересечении государственной границы с Крымом командой певицы Алина Паш, победившей на национальном отборе к Евровидению-2022.

Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею для продолжения участия Паш в Нацотборе. Паш утверждает, что в августе 2015 года посещала оккупированный Крым через админграницу в Херсонской области. В то же время, активист Сергей Стерненко заявил о подделке справки ГПСУ командой певицы. Стерненко говорит, что Паш посещала оккупированный Крым авиарейсом из Москвы.

Не исключено, что справка Алины Паш является подделкой, за что предусмотрено наказание, согласно ст. 358 УК (подделка документов). Пока неизвестно, открыла ли Национальная полиция уголовное производство для установления обстоятельств этого инцидента.

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