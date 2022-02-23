Про переслідування євреїв заговорив після санкцій путініст Соловйов

Переслідування євреїв побачив російський пропагандист Соловйов у санкціях ЄС, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/ua/n167447-pro-peresliduvannya-ievreyiv-zagovoryv-putinist-solovyov-pislya-sankciy.html

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Російський пропагандист Володимир Соловйов, який нещодавно потрапив під санкції ЄС, згадав про свою національність, скаржачись на запроваджені щодо нього Євросоюзом санкції.

Це що, вперше, коли цивілізована Європа вводить проти євреїв санкції, у тому числі проти власності? Чого-чого, а єврею не звикати до такого відношення, — заявив він в ефірі передачі «Соловйов LIVE».

Також Соловйов, котрий тепер буде обмежений у доступі до виявлених російськими опозиціонерами двох його віл в Італії на озері Комо, заявив, що Євросоюз «іде дорогою Гітлера», а себе порівняв з радянським диктором Юрієм Левітаном, який у роки німецько-радянської війни 1941−1945 років зачитував офіційні повідомлення влади СРСР.

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