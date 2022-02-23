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Ракурс
Преследование евреев увидел российский пропагандист Соловьев в санкциях ЕС, фото: «Комсомольская правда»

О преследовании евреев заговорил после санкций путинист Соловьев

23 фев 2022, 16:31
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Недавно попавший под санкции ЕС российский пропагандист Владимир Соловьев вспомнил о своей национальности, жалуясь на введенные в отношении него Евросоюзом санкции.

Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа вводит против евреев санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению, — заявил он в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Также Соловьев, который теперь будет ограничен в доступе к обнаруженным российскими оппозиционерами двум его виллам в Италии на озере Комо, заявил, что Евросоюз «идет по дороге Гитлера», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном, который в годы германо-советской войны 1941−1945 годов зачитывал официальные сообщения властей СССР.



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Эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста? Ну, естественно, они идут по дороге Гитлера, у которого личным врагом был Левитан, — заявил Соловьев.

Источник: Ракурс


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