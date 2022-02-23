О преследовании евреев заговорил после санкций путинист Соловьев

Преследование евреев увидел российский пропагандист Соловьев в санкциях ЕС, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/n167447-o-presledovanii-evreev-zagovoril-putinist-solovev-posle-sankciy.html

Ракурс

Недавно попавший под санкции ЕС российский пропагандист Владимир Соловьев вспомнил о своей национальности, жалуясь на введенные в отношении него Евросоюзом санкции.

Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа вводит против евреев санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению, — заявил он в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Также Соловьев, который теперь будет ограничен в доступе к обнаруженным российскими оппозиционерами двум его виллам в Италии на озере Комо, заявил, что Евросоюз «идет по дороге Гитлера», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном, который в годы германо-советской войны 1941−1945 годов зачитывал официальные сообщения властей СССР.

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