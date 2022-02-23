Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n167446-10-tepla-i-vesennee-solnce-pridet-v-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 февраля будет преобладать солнечная, без осадков. Холоднее всего будет ночью на востоке Украины — там температура будет достигать −4° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 24 февраля будет солнечной и относительно теплой. Ночью температура воздуха упадет до +2°, а днем воздух будет достигать +7°.

Погода в Харькове ожидается солнечная, местами на небе будут проплывать облака. Градусы опустятся до −4° ночью, днем — +5° тепла.

Погода в Одессе завтра — теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +3° тепла, а днем обещают +8°.

Погодные условия в Львове в четверг будут весенними, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от +1° до +3° мороза, а днем будет +7°.

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Геомагнитная обстановка в Украине 24 февраля прогнозируется спокойная — магнитные бури не ожидаются.

Источник: Gismeteo