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Погода на завтра. Фото: istock

+10 тепла и весеннее солнце придет в Украину (КАРТА)

23 фев 2022, 16:28
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Погода в Украине 24 февраля будет преобладать солнечная, без осадков. Холоднее всего будет ночью на востоке Украины — там температура будет достигать −4° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура. Фото: Gismeteo

Температура. Фото: GismeteoПогода в Киеве 24 февраля будет солнечной и относительно теплой. Ночью температура воздуха упадет до +2°, а днем воздух будет достигать +7°.

Погода в Киеве. Фото: Gismeteo

Погода в Харькове ожидается солнечная, местами на небе будут проплывать облака. Градусы опустятся до −4° ночью, днем — +5° тепла.

Погода в Харькове. Фото: GismeteoПогода в Одессе завтра — теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +3° тепла, а днем обещают +8°.

Погода в Одессе. Фото: GismeteoПогодные условия в Львове в четверг будут весенними, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от +1° до +3° мороза, а днем будет +7°.



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Погода во Львове. Фото: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 24 февраля прогнозируется спокойная — магнитные бури не ожидаются.

Геомагнитная обстановка. Фото: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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