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Погода на завтра. Фото: istock
+10 тепла и весеннее солнце придет в Украину (КАРТА)https://racurs.ua/n167446-10-tepla-i-vesennee-solnce-pridet-v-ukrainu-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 24 февраля будет преобладать солнечная, без осадков. Холоднее всего будет ночью на востоке Украины — там температура будет достигать −4° мороза.
Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве 24 февраля будет солнечной и относительно теплой. Ночью температура воздуха упадет до +2°, а днем воздух будет достигать +7°.
Погода в Харькове ожидается солнечная, местами на небе будут проплывать облака. Градусы опустятся до −4° ночью, днем — +5° тепла.
Погода в Одессе завтра — теплая и солнечная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +3° тепла, а днем обещают +8°.
Погодные условия в Львове в четверг будут весенними, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от +1° до +3° мороза, а днем будет +7°.
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Геомагнитная обстановка в Украине 24 февраля прогнозируется спокойная — магнитные бури не ожидаются.
Источник: Gismeteo