Украина вышла из еще одного соглашения СНГ. Фото: inbusiness.kz

https://racurs.ua/n167445-ukraina-vyshla-iz-soglasheniya-o-geroizme-narodov-sng-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html

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Правительство приняло выход Украины из соглашения о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Кабинет министров 23 февраля поддержал законопроект «О выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Проект закона регулирует проведение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода из соглашения. Об этом заявил представитель Совета в Кабмине Тарас Мельничук на заседании правительства.

Отмечается, что цель проекта — проведение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода из указанной сделки. Отмечается, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

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Еще одной причиной выхода является наличие существенных различий в комеморативных практиках и законодательствах Украины и других стран-участниц Соглашения в вопросе почитания памяти участников Второй мировой войны, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в августе 2021 года Украина объявила о выходе из еще двух соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).