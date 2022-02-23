Украина вышла из соглашения о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войнеhttps://racurs.ua/n167445-ukraina-vyshla-iz-soglasheniya-o-geroizme-narodov-sng-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.htmlРакурс
Правительство приняло выход Украины из соглашения о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
Кабинет министров 23 февраля поддержал законопроект «О выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Проект закона регулирует проведение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода из соглашения. Об этом заявил представитель Совета в Кабмине Тарас Мельничук на заседании правительства.
Отмечается, что цель проекта — проведение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода из указанной сделки. Отмечается, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.
Еще одной причиной выхода является наличие существенных различий в комеморативных практиках и законодательствах Украины и других стран-участниц Соглашения в вопросе почитания памяти участников Второй мировой войны, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в августе 2021 года Украина объявила о выходе из еще двух соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).