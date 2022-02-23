Україна вийшла з ще однієї угоди СНД. Фото: inbusiness.kz

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Уряд ухвалив вихід України з угоди про героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні.

Кабінет міністрів 23 лютого підтримав законопроект «Про вихід з угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності незалежних держав у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 років». Проект закону регулює проведення внутрішньодержавних процедур, необхідних для виходу з угоди. Про це заявив представник Ради в Кабміні Тарас Мельничук на засіданні уряду.

Зазначається, що мета проекту — проведення внутрішньодержавних процедур, необхідних для виходу з зазначеної угоди. Наголошується, що угода не відповідає національним інтересам України, враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України.

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Ще однією причиною виходу є наявність суттєвих відмінностей в комеморативних практиках та законодавствах України та інших країн-учасниць Угоди у питанні вшанування пам’яті учасників Другої світової війни, — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Україна оголосила про вихід зі ще двох угод, підписаних в межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).