Флот РФ. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n167444-morska-armada-rf-navysla-nad-ukrayinou-v-chornomu-mori-scho-robyty.html

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Агресія Росії в Чорному та Азовському морі триває — країна-агресор розгорнула 46 бойових кораблів з усіх флотів, зайнявши панівне становище.

Під виглядом військових навчань Москва організувала морську блокаду Чорноморського узбережжя (з 13 по 19 лютого) і це може повторитися. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на експертів Центру оборонних стратегій.

Також РФ розмістила в Середземному морі 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів. Там знаходяться два ракетні крейсери, сім ракетних кораблів і два ракетні підводні човни. Ця група має гіперзвукові ракети «Циркон». Такого нарощування сил не бачили з часів розпаду СРСР. Наголошується, що втрата Києвом контролю над українським морем призведе до руйнування економіки прибережних регіонів.

Ми можемо втратити доступ до величезних покладів природнього газу та нафти на українському континентальному шельфі й можливість володіння біоресурсами моря. У разі повної окупації ми не зможемо здійснювати морські експортно-імпортні операції, — розповіли експерти.

Страховики розглядають українське Причорномор’я як зону ризикового судноплавства, що спонукало підвищення страхових ставок для судновласників і операторів морських перевезень. Усе це негативно вплине не лише на прибережні території України, але і знизить безпеку країни та створюватиме ризики її фрагментації, тому потрібно невідкладно прикрити морські фланги.

Створити асиметричні оперативні спроможності на морі в найкоротші терміни можливо лише одним шляхом — сформувати їх із невеликих платформ (класу Марк-6 та Айленд), оснащених потужною зброєю. Потрібні десятки таких платформ і отримати їх можна досить швидко. Такі катери, оснащені малогабаритними, високоточними та ефективними ракетами, нестимуть значний потенціал стримування агресора на морі.

Повідомляється, що також доцільно обладнати їх сучасними автоматизованими системами ситуаційної обізнаності й управління та безпілотними летальними апаратами, які дозволять синхронізувати зусилля на морі в напрямку їх найбільшої ефективності. Надалі це угруповання буде посилено ракетними катерами з далекобійними ракетами.

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Експерти наголошують, що варто терміново організувати консультації з країнами Чорноморського басейну та НАТО щодо комплексної програми відновлення статус-кво та стримування нарощування військової присутності Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну готує президент країни-агресора Володимир Путін. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як діяти в разі небезпеки.