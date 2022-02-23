Як підготуватися до війни – МОЗ озвучило план дій

https://racurs.ua/ua/n167435-yak-pidgotuvatysya-do-viyny-moz-ozvuchylo-plan-diy.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну готує президент країни-агресора Володимир Путін. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як діяти в разі небезпеки.

Варто заздалегідь придумати план дій — обрати місце зустрічі з родичами та мати зібрані речі. Про це йдеться в телеграм-каналі МОЗ «Вірусні історії».

Якщо ви залишаєтеся вдома, все одно треба мати запасний план. Також потрібно підготувати запаси їжі та води приблизно на тиждень на випадок, якщо ви не зможете відвідувати крамницю.

Варто купити крупи, макаронні вироби, бобові, напівфабрикати, консерви, згущене молоко, сухарі, галети, овочі, оцет, олію, соду, сіль, цукор, сухе молоко, мед, варення, сухофрукти, чай, каву та інше.

.

Кількість необхідної води розрахуйте за принципом: чотири літри питної води на одну людину на добу, — зазначили в МОЗ.

Крім того, бажано запастися технічною водою, а ще мати в запасі таблетки для очищення води. Також потрібно перевірити запаси предметів особистої гігієни, побутової хімії, сірників, свічок, батарейок.