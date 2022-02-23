Как подготовиться к войне – Минздрав озвучил план действий

https://racurs.ua/n167435-kak-podgotovitsya-k-voyne-minzdrav-ozvuchil-plan-deystviy.html

Ракурс

Вторжение России в Украину готовит президент страны-агрессора Владимир Путин. В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать в случае опасности.

Следует заранее придумать план действий — выбрать место встречи с родственниками и иметь собранные вещи. Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава «Вирусные истории».

Если вы остаетесь дома, все равно нужно иметь запасной план. Также нужно подготовить запасы пищи и воды примерно на неделю в случае, если вы не сможете посещать магазин.

Следует купить крупы, макаронные изделия, бобовые, полуфабрикаты, консервы, сгущенку, сухари, галеты, овощи, уксус, масло, соду, соль, сахар, сухое молоко, мед, варенье, сухофрукты, чай, кофе и другое.

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Количество необходимой воды рассчитайте по принципу: четыре литра питьевой воды на одного человека в сутки, — отметили в Минздраве.

Кроме того, желательно запастись технической водой, а еще иметь в запасе таблетки для очистки воды. Также нужно проверить запасы предметов личной гигиены, бытовой химии, спичек, свечей, батареек.