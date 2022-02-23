Украина готовится к нападению России — что делают силовики

https://racurs.ua/n167423-ukraina-gotovitsya-k-napadeniu-rossii-chto-delaut-siloviki.html

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Украина готовится к нападению России. С 23 февраля в приграничных районах вводятся дополнительные режимные ограничения.

В МВД сообщили, что речь идет о районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и регионах, прилегающих к морскому побережью.

Среди дополнительных временных режимных ограничений следующие меры:

пребывание в приграничных местах в ночное время;

выход любых плавсредств из пунктов базирования;

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

Сотрудники Нацполиции с сегодняшнего дня возьмут под усиленную охрану более 100 объектов критической инфраструктуры.

Об этом на брифинге в «Укринформе» заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Мы сейчас обращаем внимание на объекты критической инфраструктуры. С сегодняшнего дня проверяем объекты, включая энергетическую инфраструктуру. Более 100 объектов будем брать под охрану и часть из них уже взята. Это связано с тем, что с сегодняшнего дня или завтра Украина будет экспериментально отключена от энергосистемы Беларуси и Российской Федерации, — заявил Фацевич.

Более 600 полицейских будут обеспечивать охрану таких объектов на период отключения.

Кроме того, до конца недели подразделения Нацполиции будут усилены в районе ООС, а количество резерва спецназовцев составит около шести тысяч человек.

Фацевич сообщил, что часть полицейских входит в состав ООС для поддержания правопорядка на близлежащих территориях.

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