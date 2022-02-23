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Ракурс
Агрессия России – Зеленский экстренно собрал СНБО

Агрессия России — Зеленский экстренно собрал СНБО (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 фев 2022, 12:02
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) экстренно собрался 23 февраля в Киеве. Рассказать о результатах заседания в СМИ вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент 22 февраля встретился с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады и записал новое обращение к народу. В нем Зеленский сообщил о призыве резервистов.

Ранее он заявлял, что Украина рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ и другие действенные шаги реагирования на последние события.



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Депутаты готовятся 23 февраля голосовать за решение СНБО о введении чрезвычайного положения.

Собственно, этот вопрос должны были обсудить на заседании СНБО. ЧС могут ввести либо в приграничных областях, либо по всей территории страны. Источники УП сообщали, что о военном положении пока речь не идет.

Источник: Ракурс


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