Агресія Росії — Зеленський екстрено зібрав РНБО (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n167419-agresiya-rosiyi-zelenskyy-ekstreno-zibrav-rnbo-translyaciya.htmlРакурс
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) екстрено зібралася 23 лютого у Києві. Розповісти про результати засідання до медіа вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.
Президент 22 лютого зустрівся з представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради і записав нове звернення до народу. У ньому Зеленський повідомив про призов резервістів.
Раніше він заявляв, що Україна розгляне питання розриву дипломатичних відносин з РФ та інші дієві кроки реагування на останні події.
Депутати готуються 23 лютого голосувати за рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану.
Власне, це питання мали обговорити на засіданні РНБО. НС можуть запровадити або в прикордонних областях, або по всій території країни. Джерела УП повідомляли, що про воєнний стан поки не йдеться.