Агресія Росії - Зеленський екстрено зібрав РНБО

https://racurs.ua/ua/n167419-agresiya-rosiyi-zelenskyy-ekstreno-zibrav-rnbo-translyaciya.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) екстрено зібралася 23 лютого у Києві. Розповісти про результати засідання до медіа вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

Президент 22 лютого зустрівся з представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради і записав нове звернення до народу. У ньому Зеленський повідомив про призов резервістів.

Раніше він заявляв, що Україна розгляне питання розриву дипломатичних відносин з РФ та інші дієві кроки реагування на останні події.

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Депутати готуються 23 лютого голосувати за рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану.

Власне, це питання мали обговорити на засіданні РНБО. НС можуть запровадити або в прикордонних областях, або по всій території країни. Джерела УП повідомляли, що про воєнний стан поки не йдеться.