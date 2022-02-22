Указ про призов резервістів підписав Зеленський

https://racurs.ua/ua/n167405-ukaz-pro-pryzov-rezervistiv-pidpysav-zelenskyy.html

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Призов резервістів в особливий період погодив 22 лютого президент Володимир Зеленський. Глава держави у відеозверненні до громадян заявив, що підпише указ про призов військовослужбовців запасу через збільшення військової загрози з боку Росії.

Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період. Я наголошую, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці, — заявив Зеленський.

Президент запевнив у відсутності потреби в оголошенні загальної мобілізації. З його слів, головнокомандувач Збройних сил підписав указ про проведення додаткових навчальних зборів усіх військовослужбовців.

На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування, — зазначив президент.

Окрім цього, Київ за нинішніх обставин прагне організувати саміт лідерів країн-членів Радбезу ООН спільно з очільниками Туреччини та Німеччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже підтвердив готовність до участі в такому заході.

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Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресора Росії Володимир Путін визнав незалежність підконтрольних Кремлю терористичних утворень ДНР та ЛНР, розташованих на окупованих Москвою територіях українського Донбасу. Після цього Путін заявив про введення російських військ на окуповані території «для підтримання миру». Держдума РФ проголосувала за ратифікацію так званих «договорів про дружбу» між Росією і Л/ДНР.