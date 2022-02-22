Указ о призыве резервистов подписал Зеленский

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Призыв резервистов в особый период согласовал 22 февраля президент Владимир Зеленский. Глава государства в видеообращении к гражданам заявил, что подпишет указ о призыве военнослужащих запаса из-за увеличения военной угрозы со стороны России.

Мною подписан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Нужно повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям оперативной обстановки, — заявил Зеленский.

Президент заверил в отсутствии потребности в объявлении всеобщей мобилизации. По его словам, главнокомандующий Вооруженными силами подписал указ о проведении дополнительных учений всех военнослужащих.

На сегодняшний день нет потребности в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования, — отметил президент.

Кроме этого, Киев при нынешних обстоятельствах стремится организовать саммит лидеров стран-членов Совбеза ООН совместно с руководителями Турции и Германии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже подтвердил готовность к участию в таком мероприятии.

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В прошлом году Зеленский подписал указ, разрешающий объявлять призыв резервистов без объявления мобилизации.

Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории «для поддержания мира». Уже сегодня Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемых договоров о дружбе между Россией и Л/ДНР.