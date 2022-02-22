Штаб обороны создадут в Верховной Раде – Арахамия

https://racurs.ua/n167404-shtab-oborony-sozdadut-v-verhovnoy-rade-arahamiya.html

Ракурс

Штаб обороны будет создан в Верховной Раде. Об этом 22 февраля сообщил лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия по результатам консультаций лидеров групп и фракций с президентом Владимиром Зеленским.

Договорились создать штаб в парламенте по обороне, — отметил Арахамия.

По его словам, члены штаба обороны должны регулярно собираться, чтобы вырабатывать решения и идти с ними к Зеленскому.

Вместе с президентом это обсуждаем и потом принимаем в парламенте, — добавил нардеп.

Напомним, сегодня вечером Зеленский должен сделать обращение к украинцам из-за последних действий РФ.

.

21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории «для поддержания мира». Затем Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемых договоров о дружбе между Россией и Л/ДНР.

Источник: «Факты»