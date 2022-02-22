Оккупанты убили защитника Украины, еще шестеро ранены - штаб ООС - война с РФ

Оккупанты убили защитника Украины, еще шестеро ранены — штаб ООСhttps://racurs.ua/n167403-okkupanty-ubili-zaschitnika-ukrainy-esche-shestero-raneny-shtab-oos.htmlРакурс
Война с Россией в Донбассе продолжается. По данным на вечер 22 февраля, штаб операции Объединенных сил зафиксировал более 70 нарушений «режима тишины». В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще шестеро получили ранения.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще пятеро — боевое травмирование. Воины находятся в лечебных заведениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранение не совместимое с жизнью, — сообщил вечером спикер штаба ООС Павел Ковальчук.
Советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Телеграм указал, что боевики применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По его словам, вечером 22 февраля при обстреле возле поселка Новотроицкое Волновахского района погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Напомним, по данным на 17.00 вторника российские оккупанты 47 раз открывали огонь, 30 из них из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один — боевое травмирование.