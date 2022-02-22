Оккупанты убили защитника Украины, еще шестеро ранены - штаб ООС - война с РФ

https://racurs.ua/n167403-okkupanty-ubili-zaschitnika-ukrainy-esche-shestero-raneny-shtab-oos.html

Ракурс

Война с Россией в Донбассе продолжается. По данным на вечер 22 февраля, штаб операции Объединенных сил зафиксировал более 70 нарушений «режима тишины». В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще шестеро получили ранения.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще пятеро — боевое травмирование. Воины находятся в лечебных заведениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранение не совместимое с жизнью, — сообщил вечером спикер штаба ООС Павел Ковальчук.

Советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Телеграм указал, что боевики применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По его словам, вечером 22 февраля при обстреле возле поселка Новотроицкое Волновахского района погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

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Напомним, по данным на 17.00 вторника российские оккупанты 47 раз открывали огонь, 30 из них из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один — боевое травмирование.